الامارات | شيماء نادي: المعلم المبدع مصدر إلهام لأجيال المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت معلمة الرياضيات بمدرسة القيم - الحلقة الثانية بنات، شيماء نادي، أهمية امتلاك المعلم مهارات الإبداع والشغف لإلهام الطلبة، ما يعزز من ريادة المدرسة الإماراتية وتأثيرها المباشر في الطالب.

وأوضحت شيماء أنها بجانب عملها في تدريس مادة الرياضات تعمل مدربة بالتدريب التخصصي لمادة الرياضيات في دبي، كما اجتازت برنامج المدرب المعتمد الدفعة الأولى الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى برنامج قدرات المدربين، مشيرة إلى حرصها منذ التحاقها بسلك التدريس على تنمية مهارات الطالبات في مجال الابتكار وتفعيل المشاريع القائمة على منهجية stream لحل المشكلات الحياتية بطريقة ابتكارية. وتشارك شيماء في فرق طلابية منذ 2014 في مسابقات الابتكار التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية في الدولة، لصقل مهارات الطلبة وقدراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيرة إلى تحقيق طلبتها المركز الأول على مستوى الدولة عام 2018 في مسابقة fll jr مع طلبة الحلقة الأولى لحل مشكلات خاصة بالماء والفضاء والاستدامة، وقد قام فريقها الفائز بتمثيل الدولة في مسابقة fll jr المقامة في إكسبو هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى أنها قامت خلال جائحة «كوفيد-19» بتأسيس نادي الروبوت الافتراضي لتعزيز مشاركة الطلبة في مجال المشاريع الابتكارية باستخدام البرامج الرقمية، إضافة إلى الاستمرار في تدريب طلبة الحلقة الأولى على استخدام حقائب الروبوتات ومنافسة طلبة الحلقة الثانية في مسابقة vex iq.

وتحرص شيماء على نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين الطلبة، ومعالجة ضعف الثقة بالنفس، وتعويد الطلبة على إدارة الحوار والتعرف إلى أساليب حل المشكلات من خلال المشاركة في المسابقات وورش العمل لتعزيز فرص تطور وتقدم الطلبة. وخلال العام الدراسي الماضي نفذت «ملتقى القيم الرقمي» بعد تدريب طالبات الصف السادس على تقديمه وإدارة ورش العمل التي تضمنها.