الامارات | فريق من جامعة خليفة يطور روبوتاً لاعب كرة قدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طور فريق من طلبة جامعة خليفة مكون من 14 طالباً وطالبة من أقسام الهندسة الميكانيكية والنووية وعلوم الكمبيوتر والطيران والفضاء، إضافة إلى هندسة الكمبيوتر، روبوتاً لاعب كرة قدم، يستطيع ركل الكرة وتمريرها ومتابعتها بناء على مدخلات من أجهزة استشعار.

وشرح أعضاء الفريق أن الروبوت «ستاركيت» البشري ذاتي التحكم، مجهز بكاميرا ومزود بمستشعرات تمكنه من رصد الكرة وتحديد مكان العارضة وأبعادها واللاعبين الآخرين، كما يحتوي على 20 محركاً، وأجهزة استشعار الضغط في القدمين، لتنظيم حركة ركل الكرة.

وأشاروا إلى أن الروبوت يمكنه المشاركة ضمن فريق كرة قدم من الروبوتات، والتحرك في الملعب بشكل مستقل دون أي تدخل بشري، ومشاركة موقعه وبياناته الأخرى مع بقية أعضاء الفريق من الروبوتات، إضافة إلى تلقي تعليمات الحكم، لافتين إلى قيامهم بالمشاركة في بطولة كأس الروبوتات لفئة الحجم الصغير باستخدام كرة وفقاً لمعايير «فيفا» التي أقيمت أخيراً في مدينة آيندهوفن بهولندا، تحت اسم فريق أبطال جامعة خليفة، ونجحوا في تحقيق المركز الثاني.