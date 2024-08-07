الامارات | 83% زيادة في روّاد مجالس أحياء دبي خلال النصف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن ارتفاع عدد روّاد مجالس أحياء دبي، بنسبة 83% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ إجمالي الحضور في فعاليات المجالس والمراكز المجتمعية 20 ألفاً و543 شخصاً، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه هذه المجالس في تعزيز الترابط الاجتماعي في مختلف المناسبات، وأثرها المتنامي في تقديم الدعم المجتمعي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي أمس، أنه تم تنظيم 74 محاضرة وفعالية توعوية، و12 فعالية لتعزيز الهوية الوطنية، فضلاً عن 30 جلسة نقاشية ودورات تدريبية متنوعة، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة في 13 مجلساً ومركزين من مراكز الأحياء التابعة للهيئة. كما استضافت مجالس الأحياء خلال النصف الأول من العام الجاري، 192 معرض توظيف، ما يسهم في توفير منصة للربط بين الشركات التي تتيح الوظائف من جهة والباحثين عن عمل من أبناء المجتمع من جهة أخرى.

وأكدت الهيئة أن المجالس باتت وجهة مهمة لفعاليات أهالي الأحياء، حيث استضافت خلال العام الجاري، 187 عقد قران وحفل زفاف، مقارنة بـ85 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى 17 مجلس عزاء، فيما ارتفع عدد زوار المجالس بنسبة 83% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغ إجمالي عدد الحضور في فعاليات المجالس والمراكز المجتمعية 20543 شخصاً، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه هذه المجالس في تعزيز الترابط الاجتماعي في مختلف المناسبات، وأثرها المتنامي في تقديم الدعم المجتمعي.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد: «إن مجالس الأحياء تشكل إحدى الركائز الأساسية في الثقافة المحلية، لتعزيز التلاحم الاجتماعي والتواصل بين أهالي الأحياء المختلفة، لما توفره من بيئة ملائمة لتبادل الأفكار والخبرات والتواصل بين أفراد المجتمع، وتحفيز مشاعر الانتماء والولاء للوطن».

وأضافت: «تسهم المجالس في بناء جسور التواصل بين الأجيال المختلفة، وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية سواء من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها أو من خلال استضافتها لفعاليات ومناسبات أهالي المنطقة. كما تُعدُّ المجالس منبراً مهماً لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الثقافية والتقاليد الإماراتية، فضلاً عن دورها في نشر الوعي حول الموضوعات المجتمعية المختلفة، وتعزيز مشاعر المسؤولية الاجتماعية والتطوع بين الأفراد».

وتابعت: «يُعدُّ استقطاب أعداد متزايدة من أهالي الأحياء لحضور فعاليات المجالس والمشاركة فيها، هدفاً استراتيجياً ومستداماً لهيئة تنمية المجتمع. ومن هذا المنطلق نحرص على تنويع الفعاليات والأنشطة، بما يلبي احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع، ويسهم في ترسيخ التمسك بالهوية والثقافة الوطنية، وتوفير الدعم اللازم للمستفيدين».

• 192 معرض توظيف، استضافتها مجالس الأحياء خلال النصف الأول من العام الجاري.