الامارات | كيف تحصل المطلقة المقيمة على النفقة المحكوم بها إذ غادر مطلقها الدولة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه :

أسعى إلى المحكمة حاليا لطلب الطلاق من زوجي، بسبب خلافات أسرية وصلت إلى طريق مسدود، وسؤالي كيف يمكن لي أن أضمن حقوقي وحقوق أطفالي وأنا أقيم في الدولة، وهو يهددني بمغادرة الدولة إذا أقدمت على طلب الطلاق، والامتناع عن سداد النفقات ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

تقضي محاكم الدولة للمطلقة وأولادها، بالنفقات بما يتناسب مع الظروف المعيشية في الإمارات، وبحسب دخل ويسار حال الأب، الذي قد يختلف من شخص إلى آخر، لكن في حالة مغادرة الأب نهائيا الدولة وقرر على سبيل المثال أن يقيم في بلده، فيمكنه هناك أن يطلب تخفيض النفقة المحكوم بها، حسب الظروف المعيشية في بلده، اذا ما تبعته طليقته طالبة تنفيذ الحكم الاماراتي ومن ثم لا يمكن إلزامه بسداد ذات المبالغ التي كان يسددها في الإمارات وبموجب الأحكام الصادرة بها.

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