الامارات | "الأرصاد": أمطار خفيفة ورياح قوية.. وانخفاض في "الحرارة" غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً، والبحر متوسط الموج يضطرب صباح غدٍ في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً الأربعاء، مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض، منوهاً بأن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً، قد تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.