الامارات | هيئة الطرق والمواصلات تستعدُ للاحتفال بالذكرى السنوية لانطلاق مترو دبي بفعاليات وأنشطة متنوعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعدُ هيئة الطرق والمواصلات، وتحت شعار (15 عاماً على المسار)، للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشر لانطلاق المترو، أيقونة المواصلات العامة في إمارة دبي، بفعاليات وأنشطة ترويجية وترفيهية ومفاجئات متنوعة وإسعاد سكانها وكل من يَفِدُ إليها من مختلف بلدان العالم.

وسينضم إلى احتفال هذا العام عدد من الرعاة والشركاء لتعزيز الاحتفال بهذه المناسبة وهم: شركة كيوليس – ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو وترام دبي، كشريكٍ استراتيجي، بالإضافة إلى شركة (LEGO Middle East)، و(LEGOLAND Dubai)، وشركة (IGLOO)، والجابر جاليري، وبريد الإمارات كشركاء للحملة (Campaign Partners).

ومن بين أبرز مبادرات الاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاق مترو دبي هي: طرح بريد الإمارات لهواة جمع الطوابع إصداراً خاصا من الطوابع مُخصّصة لهذه المناسبة. وكذلك طرح الهيئة إصداراً خاصة لبطاقة نول تحمل شعار الحملة. وتصميم حصري لشركة (LEGO Middle East). وستطرح الجابر جاليري منتجات تذكارية متنوعة عن المترو بهذه المناسبة.

وستستضيف (LEGOLAND Dubai) الاحتفال بمواليد المترو بتاريخ 21 سبتمبر 2024، وسيكون التسجيل مفتوحا لجميع الأطفال المولودين بتاريخ 9/9 منذ عام 2009 حتى عام 2023. على أن يقوم أولياء الأمور الراغبين بالمشاركة بتسجيل أبنائهم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae).

وستطرح شركة (IGLOO) للبيع مثلجات (آيس كريم) بتصميم حصري على شكل مترو دبي وتحتوي (5) آلاف من هذه المثلجات على رمزٍ تعريفيٍّ على أعواد الآيس كريم، وسيحظى الحاصلون عليها بفرصة الفوز بهدايا عبارة عن 5 آلاف بطاقة من بطاقات نول ترحال للتخفيضات.

ولإدخال البهجة والفرح إلى قلوب الناس، سيستمتع الجمهور بمشاهدة عروض موسيقية متنوعة في محطات مترو دبي من تاريخ 21 إلى 27 سبتمبر المقبل حيث سيكون رواد محطات المترو على موعد مع مقطوعات موسيقية حية، يقدمها فنانون إماراتيون وعالميون ضمن النسخة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى الذي تنظمه "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث يحظى المهرجان سنوياً بإقبال واسع من قبل سكان وزوار دبي.

وبهذه المناسبة، تتقدم هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء والرعاة وإلى كل من سيساهم ويشارك في إنجاح الاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاق مترو دبي.