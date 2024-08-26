«أبوظبي للتنقل» يستكمل استعدادات قطاع النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استكمل «أبوظبي للتنقل» استعداداته مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار مساعيه لتوفير نقل آمن لطلبة المدارس في رحلتهم اليومية من وإلى المدرسة، وتأمين حركة مرورية انسيابية في محيط المدارس لوسائل التنقل كافة، سواءً للمشاة، الحافلات المدرسية، وسائل النقل العام، أو المركبات الخاصة، حيث ترتكز خطة أبوظبي للتنقل على محورين رئيسيين، هما توعية الطلاب، وتحسين البنية التحتية.

وتأتي الخطة بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة ودائرة التعليم والمعرفة، بالإضافة إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهذه الإجراءات تنطلق من دور «أبوظبي للتنقل» في تعزيز جهود السلامة المرورية للوصول لمنظومة نقل آمنة، وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز جودة الحياة وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أمناً وسلامة. وعلى صعيد توعية الطلاب، أنجز «أبوظبي للتنقل» حملات توعوية عدة خلال الربع الثاني من العام 2024، شملت العديد من المدارس في الإمارة، ركزت على توعية الطلاب بقواعد السلامة المرورية في استخدام الحافلة المدرسية والانتقال في محيط المدرسة، وقد بلغ عدد المشاركين أكثر من 800 طالب، ومن المقرر استئناف حملات التوعية لتغطي قطاعاً واسعاً من المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025.

كما عمل «أبوظبي للتنقل» على دراسة وإعداد تصاميم لأكثر من 90 مدرسة في إمارة أبوظبي.