الامارات | في رسالة صوتية وجهها للمعلمين والمعلمات.. حمدان بن محمد: أملنا فيكم كبير لتأسيس مستقبل أجمل لبلادنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في رسالة صوتية موجهة للمعلمين والمعلمات التهنئة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

ونقل سموه في الرسالة الصوتية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية العام الدراسي.

وقال سموه: نسأل الله لكم التوفيق في تأدية الأمانة على أكمل وجه، وأمامكم مسؤولية كبيرة في تربية وتعليم جيل كامل.

وتابع سموه: أكبر مسؤولية هي تشكيل العقول وزرع القيم والعادات الأصيلة التي تجسد هويتنا الإماراتية... أملنا فيكم كبير لتأسيس مستقبل أجمل لبلادنا، نحن دائماً معكم ونتمنى لكم التوفيق.. حفظكم الله.