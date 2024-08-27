شرطة أبوظبي تعزز إجراءات السلامة لطلبة وطالبات المدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات، ورشا توعوية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية حول القيادة الآمنة، لتعزيز إجراءات السلامة لطلبة وطالبات المدارس، مع بدء العام الدراسي الجديد 2024- 2025 في كل من أبوظبي والعين والمناطق الخارجية.

وأثنى العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية على التعاون المشترك مع مؤسسة مواصلات الإمارات، وكافة الشركاء الاستراتيجيين، في تعزيز التوعية والتثقيف المروري، بما يسهم في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وذلك ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق.

ولفت إلى أهمية ورش التوعية، في تعزيز وعي السائقين والمشرفين بقواعد السير والمرور، ووضع سلامة الطلاب في الأولوية والإلتزام بمعايير القيادة الآمنة، وإجراءات السلامة المرورية، واطلاع المشرفين والمشرفات على أنظمة السلامة المرورية، وتعزيز السلوكيات الايجابية وإرشادهم بمخاطر ارتكاب المخالفات.

واشتملت الورش على حفل نظمته مؤسسة مواصلات الإمارات، تضمن تكريم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن الشركاء الاستراتيجيين بمدرسة الريادة في ابوظبي تقديرا لجهودها، في تعزيز التوعية المرورية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي الماضي 2023-2024.

وأوضح المقدم ركن سعيد خلف الظاهري رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، حرص شرطة أبوظبي على التعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات، ضمن جهود التوعية المرورية، وفي إطار الإجراءات المتبعة، لضمان عودة مدرسية آمنة لطلبة وطالبات المدارس، لافتا إلى دور المدارس ومؤسسات التعليم في ترسيخ مفاهيم السلامة والثقافة المرورية لدى الطلاب.

وعززت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، التوعية لسائقي الحافلات المدرسية بمواصلات الإمارات، في مسرح نادي ضباط شرطة منطقة العين حول السلامة المرورية للطلاب وتعريفهم بأهمية فتح ذراع قف، من أجل سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.

وشاركت إدارة الشرطة المجتمعية العين، بالتعريف بمنظومة "كلنا شرطة"، مؤكدة اهتمامها بتعميق الوعي الأمني لدى أعضاء كلنا شرطة، دعما للجهود الرامية للوقاية من الجريمة.

وحث قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة -العين، سائقي الحافلات المدرسية على أهمية القيادة الآمنة لتفادي تراكم النقاط في سجل السائقين وما يترتب عليه من مخالفات.

وشاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني -العين، بعقد ورشة توعوية حول الإجراءات الصحيحة، لاستخدام طفايات الحريق ومحاضرة عن الإسعافات الأولية وأهميتها لتعزيز تدابير السلامة والوقاية للسائقين.

وأطلعت شركة ساعد للأنظمة المرورية سائقي الحافلات المدرسية حول المزايا الجديدة لتطبيقها الذكي في اختصار رحلة المتعامل وتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية تخطيط الحوادث المرورية البسيطة.

وقدم مستشفى NMC العين، محاضرة توعية طبية بإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية، كفحص الضغط ومستوى السكر في الدم إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات الصحية.

وقدم فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين والشركاء الاستراتيجيين الهدايا الرمزية لسائقي الحافلات المدرسية إلى جانب مسابقات التوعية والتثقيف المختلفة.

‏وعقد فرع التوعية والتثقيف المروري بالمناطق الخارجية محاضرات وورشة تعريفية، حول إجراءات السلامة المدرسية لسائقي ومشرفات الحافلات المدرسية، ركزت على توضيح كيفية الصعود والنزول ومرافقة الطالب أثناء تواجده في الحافلة وتعزيز سلامتهم ووقايتهم من المخاطر، أثناء رحلة الذهاب والإياب وكيفية استخدام المخارج في الحالات الطارئة إلى جانب الإرشادات والنصائح المرورية واهمها التقيد بالسرعات المقررة اثناء القيادة، وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بغير الطريق.