الامارات | "الهوية والجنسية" تطلق حملة اعفاءات لمخالفي أنظمة الدخول واقامة الاجانب من الغرامات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بث مباشر للإحاطة الإعلامية حملة اعفاء مخالفي أنظمة دخول واقامة الاجانب من الغرامات.

أطلقت الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي حملة اعفاء مخالفي أنظمة دخول واقامة الاجانب من الغرامات.

مهلة تسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في الإمارات تشمل إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم ابتداء من 1 سبتمبر المقبل ولمدة شهرين.

"الهوية" تدعو مخالفي الاقامة في الدولة الي الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة.

"الهوية" تؤكد أن المخالفين الذين يقررون تعديل وضعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يتم وضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم.

الهوية توضح آلية الاستفادة من المهلة حيث تكون من خلال التقديم عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز التبصيم على مستوى الدولة

مدة تصريح المغادرة 14 يوم عمل لمغادرة الدولة.

الهوية تؤكد انها عقدت اجتماعات تنسيقية مع السفارات الاجنبية لتسهيل تعديل أوضاع المخالفين الذين يحتاجون الي اصدار وثائق سفر

تشمل الفئات المستهدفة

مخالفو الاقامة

مخالفو التاشيرة

المدرجون في القوائم الادارية

مواليد الدولة.

التفاصيل لاحقاً.