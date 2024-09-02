الامارات | "الأرصاد" يُعلن: 23 سبتمبر بداية فصل الخريف "فلكياً"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في الدولة يوم 23 سبتمبر الجاري بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم تتّجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضعف وتراجع تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثّر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية أحيانا، وتظل الفرصة مهيّأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

وبحسب المركز تتأثر الدولة خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً بأن طقس اليوم صحواً إلى غائماً جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتكون مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وشديد الاضطراب إلى مضطرب الموج يصبح متوسط الموج بعد الظهر في بحر عمان.