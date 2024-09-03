الامارات | "الموارد البشرية": 4 قنوات لمساعدة العمالة المخالفة خلال مهلة "تسوية الإقامة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع المخالفين إلى الاستفادة من مهلة تسوية أوضاعهم خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 30 أكتوبر المقبل، منوهة بأنه توفّر 4 قنوات للحصول على خدماتها خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين، تشمل المنظومة الرقمية للوزارة والمتاحة عبر موقع الوزارة mohre.gov.ae، وتطبيق الوزارة MOHRE، ومكاتب خدمات رجال الأعمال، بالإضافة إلى مكاتب استقدام العمالة المساعدة.

وأوضحت الوزارة، في سلسلة منشورات بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنها تقدّم عدداً من الخدمات خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين، تشمل "تجديد تصاريح عمل، قيد شكوى انقطاع عن العمل، إصدار تصاريح عمل، إلغاء تصاريح عمل".

وذكرت أنها تقدّم كذلك إعفاءات خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين، في مخالفتين، الأولى "مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل"، والثانية "مخالفة عدم تجديد تصريح العمل".