«تحدي شباب أبوظبي+»: برامج وشراكات لتطوير قطاع تنمية الطفولة المبكرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يستعد تحدي «شباب أبوظبي+» بالتعاون مع الشركات الناشئة في تكستارز للمساهمة في بناء مستقبل الأطفال في أبوظبي، والعمل على تطوير قطاع تنمية الطفولة المبكرة، من خلال إطلاق الشراكات والعمل تحت إشراف أبرز الرواد والخبراء، وتقديم الأفكار المبتكرة لمواجهة أبرز التحديات ضمن هذا القطاع.

ويقام تحدي شباب أبوظبي+ بالتعاون مع الشركات الناشئة في تكستارز، بدعم من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتكستارز، التي تعتبر من أكبر المستثمرين في جولات التمويل الأولي في العالم، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ويمثل التحدي مخيماً تدريبياً مبتكراً خلال عطلة الأسبوع، من 25 إلى 27 أكتوبر 2024. ويتعاون تحدي شباب أبوظبي+ مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، التي ستوفر خبراتها وإمكانية الوصول إلى شبكتها الواسعة خلال الحدث وما بعد البرنامج.

وفي هذا العام، ينضم تحدي شباب أبوظبي+ إلى أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، الذي يعتبر إحدى فعاليات «مبادرة ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، التي تقدمها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

تنظم الرحلة التي تستغرق 54 ساعة تحت إشراف رواد المجتمع والمبتكرين، حيث تمثل فرصة لتعزيز الإبداع، وإطلاق الشراكات، وتحفيز روح الريادة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، حيث تم تصميم تحدي شباب أبوظبي+ بالتعاون مع الشركات الناشئة في تكستارز لأي شخص يزيد عمره على 18 عاماً، ويشمل ذلك الطلاب، والخريجين الجدد، والمتخصصين، والأكاديميين، ورواد الأعمال الطموحين، وأي شخص يتمتع بالشغف والالتزام بتطوير فكرة والعمل عليها.

أربعة محاور

تركز هذه النسخة على أربعة محاور ضمن التحدي مع اهتمام خاص تجاه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهي التربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة، إلى جانب الأنشطة اللامدرسية. وسيتم الإعلان عن ثمانية فائزين ودعوتهم للانضمام إلى برنامج ما بعد تحدي شباب أبوظبي+، وستحضر أفضل ثمانية فرق يوم الابتكار ضمن منتدى «ود» لتنمية الطفولة المبكرة يوم 29 أكتوبر 2024 لتشارك في يوم حافل بجلسات تبادل المعرفة التي تضم عدداً من الرواد والمتخصصين العالميين.