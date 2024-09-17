حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 51 لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون برئاسة خالد جاسم بن كلبان وعضوية كل من جمال عبدالرحمن المدفع نائباً للرئيس والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد وخالد أحمد الشيخ مبارك وأحمد عيسى ناصر السركال وأحمد محمد بن مسمار، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للكلية. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.