اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 51 لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون برئاسة خالد جاسم بن كلبان وعضوية كل من جمال عبدالرحمن المدفع نائباً للرئيس والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد وخالد أحمد الشيخ مبارك وأحمد عيسى ناصر السركال وأحمد محمد بن مسمار، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للكلية. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا