الامارات | "إسلامية دبي" تبدأ مرحلة التقييم لمبادرة "إمام الفريج"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مرحلة التقييم لمبادرة "إمام الفريج"، تعزيزا لصلة النشء بالمساجد.

وتم عقد لجان مختصة في عدد من مساجد الإمارة والتي تهدف إلى تحديد مستوى الأئمة المتأهلين في مراحلهم النهائية، معتمدة في تقييمها على مجموعة من المعايير العلمية والشرعية، والتي تشمل الحفظ وقواعد التجويد وحسن الصوت والإلمام بمنهج الفقه والصلاة وأخيرا السمت والشخصية للمتأهل.

الجدير بالذكر أنه تم تنظيم لجان التحكيم في عدد من مساجد الإمارة، وتم الإعلان عن مواقعها وجدولها الزمني عبر جميع القنوات المتاحة بالدائرة، وتشتمل كل لجنة على عشرة أعضاء من العلماء المحكمين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى خبراء في فن الإلقاء والتواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تستمر اللجان حتى تاريخ 15 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري مدير إدارة الخدمات الدينية مسؤول مبادرة إمام الفريج، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدائرة لتعزيز مستوى الخدمات الدينية وتطوير أداء ومهارات أئمة الفرجان بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المعاصر.

وأكد أن لإمام الفريج دورا محوريا وهاما في نشر الوسطية والاعتدال، لافتا إلى أن المبادرة تعد جزءا من جهود الدائرة المستمرة للارتقاء بمستوى الأئمة بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز دور الدين ودعم الوحدة المجتمعية وتماشيا مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033م.