الامارات | برنامج تدريبي لتأهيل صناع محتوى رقمي في مجال الوعظ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ضمن مبادرة «غراس الخير»، المبادرة المعتمدة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، برنامج «صناع المحتوى الوعظي»، لتدريب وتأهيل صناع محتوى رقمي في المجال الوعظي، بما يسهم في نشر قيم الإسلام السمحة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب جذاب ومبسط.

وتستهدف الدائرة تأهيل 35 متخصصاً في كيفية صناعة المحتوى الوعظي وتنمية مهاراتهم، عبر مجموعة واسعة من المساقات التي تستعين بأحدث التقنيات العلمية، بالتعاون مع عدد من صناع المحتوى المحترفين، والخبراء في نشر وتسويق المحتوى الرقمي، والمتخصصين في مهارات مخاطبة الجمهور عبر المنصات المختلفة.

وتنظم أكاديمية الإعلام الجديد ورشاً تدريبية لصناع المحتوى، حول مهارات المتحدث الرسمي والظهور الإعلامي الفعال، والسرد القصصي الإبداعي وكتابة السيناريو، والتصوير والمونتاج باستخدام الهاتف المتحرك، واستراتيجيات النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر المحتوى الرقمي، وتنفيذ الأفكار بحرفية عالية ووفق أفضل الممارسات العالمية.

ويتيح البرنامج لمنتسبيه فرصة التواصل مع أهم المؤثرين في مجال المحتوى الرقمي، بغرض تمكينهم من تنفيذ أفكارهم بمراحلها المختلفة، وإدارة المحتوى الخاص بهم بحرفية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة، الدكتور عمر محمد الخطيب، أن برنامج «صناع المحتوى الوعظي» سيشكل نقلة نوعية في مجال الإعلام الوعظي، وسيسهم بشكل كبير في تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية.

من جهته، أفاد مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي، بأن البرنامج يفتح مجالاً واسعاً أمام منتسبيه للإلمام بأحدث ما توصل إليه قطاع الإعلام الجديد على مستوى العالم، من حيث الاستخدام الفعال لأدواته.

وأشار إلى أن البرنامج الذي يستعين بنحو 20 محاضراً من نخبة من الخبراء والأكاديميين، ينسجم مع رسالة الأكاديمية في زيادة المحتوى الهادف على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعمل برنامج صناع المحتوى الوعظي، الذي يستمر خمسة أسابيع، ولأربعة أيام في الأسبوع، على تعزيز مهارات صناع المحتوى وتزويدهم بأدوات أكثر ابتكاراً وتأثيراً، بما يساعد على إيصال المحتوى الوعظي إلى الجمهور بشكل سهل ومبسط، وبما يسهم في تحقيق رؤية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في أن تكون الأفضل عالمياً، في مجالي الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ونشر وتعزيز الثقافة الإسلامية.