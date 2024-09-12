الامارات | «أمنية» تسعد 142 طفلاً مريضاً في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية» في تحقيق أمنيات 142 طفلاً يُعانون أمراضاً خطرة في جمهورية مصر العربية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس 2024، ما يُمثّل إنجازاً تعاونياً سامياً في مهمّة المؤسسة الرامية إلى جلب الفرح والأمل للمرضى الصغار. ويشمل هذا الإنجاز الرائع تحقيق 71 أمنية في مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب في أسوان، و71 أمنية أخرى في مستشفى أبوالريش للأطفال في القاهرة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، عن فخره العميق وامتنانه لهذا الإنجاز، مشيداً بالجهود الجماعية التي جعلت هذا الأمر مُمكناً. وقال: «نحن سعداء بتمكنّنا من رسم الابتسامات وإدخال لحظات من السعادة على قلوب 142 طفلاً شجاعاً في مصر. كلّ أمنية مُحقّقة تمثّل العمل الجاد والتفاني والرحمة من جميع المشاركين».

وأضاف أن «تحقيق هذه الأمنيات يُسلّط الضوء على أهمية التعاون بين المؤسسات الخيرية والمؤسسات الصحية، فمن خلال العمل معاً، تمكّنت مؤسسة (تحقيق أمنية) والمستشفيات على حدٍّ سواء من خلق تجارب لا تُنسى للأطفال».

وشكر هاني الزبيدي الفرق الطبية في كلٍّ من مؤسسة مجدي يعقوب ومستشفى أبوالريش.

وقال الزبيدي إن «تحقيق الأمنيات في مصر هو شهادة على ما يمكن تحقيقه عندما تتّحد المجتمعات لهدف مشترك، وهذا الإنجاز لا يجلب الفرح للأطفال وعائلاتهم فحسب، بل يُذكّرنا بقوّة العطاء والتأثير الإيجابي الذي يُحدثه على حياة الصغار الذين يواجهون تحديات صحية خطرة».