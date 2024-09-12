الامارات | «دبي الرقمية» تطلق «دليل الحماية الأسرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة دبي الرقمية دليل الحماية الأسرية، تحت شعار «كن معهم في الفضاء الرقمي.. يكونوا بأمان».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في الهيئة، طارق الجناحي، أهمية وجود الدليل في متناول أولياء الأمور من آباء وأمهات في ضوء الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، التي عادة ما تأخذ مساحة كبيرة من وقت الأبناء.

وقال: «ملتزمون تجاه مجتمعنا لأنه أولوية وهدف استراتيجي نعمل من أجله دائماً، ويأتي الدليل كأحد الممكنات التي تساعد الأسرة لتعزيز جودة حياتها الرقمية، ومواجهة أي سلبيات قد تلقي بظلالها على الأطفال من خلال تصفحهم الإنترنت، إذ إننا نؤمن بأن الأمان يبدأ من المنزل، وتحت إشراف الأسرة، وأن حماية الأبناء تقتضي إكسابهم المعرفة والثقافة اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف التي يمكن أن يتعرضوا لها على الشبكة المعلوماتية، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جاء الدليل ليكون أداة تساعد الآباء على تبني دورهم التربوي تجاه أبنائهم في الفضاء الرقمي».

من جهتها، أكدت مدير أول إدارة الاستراتيجية والأداء في «دبي الرقمية»، حمدة بن دميثان، تصميم الدليل استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ في الحسبان الخصوصيات المحلية لمجتمعنا، لمساعدة الأسر في الحفاظ على سلامة أبنائها أثناء تصفحهم للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وتابعت أن الدليل يعكس اهتمام «دبي الرقمية» بحماية النشء، وتوعية أفراد المجتمع عموماً بالوسائل والتقنيات الصحيحة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الدليل يغطي العديد من العناوين المهمة، بدءاً من فهم موضوع الحماية الأسرية، ثم إرشادات عامة، والاعتبارات القانونية والثقافية في هذا الشأن، فضلاً عن عرض للأدوات والمواد التي تفيد في التجوال الآمن على المواقع.