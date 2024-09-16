الامارات | طلبة من أذربيجان يشاركون في تجارب علمية بمركز محمد بن راشد للفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من الطلاب من أذربيجان، في إطار شراكة مع وكالة الفضاء الأذربيجانية «أزيركوسموس»، بدعم من وكالة الابتكار والتطوير الرقمي في أذربيجان.

وجاءت المبادرة ضمن برنامج تعليمي مكثف استمر لمدة أسبوع، حيث حصل الطلاب على فرصة للمشاركة في تجارب عملية وتحديات تقنية متعددة.

وأفاد المركز في بيان صحافي، أمس، بأن التجربة التعليمية تضمنت جلسات تدريبية تناولت موضوعات متنوعة، مثل محاكاة أنظمة الفضاء والطيران، وأمن المعلومات، والهندسة الحاسوبية والإلكترونية، إضافة إلى تدريبات ميدانية مع رواد الفضاء.

كما أتيحت للطلاب فرصة التعرف إلى مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء الرائدة، ومنها «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ» و«مشروع الإمارات لاستكشاف القمر».

وتم تسليط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرنامج بايثون لمراقبة الأقمار الاصطناعية. كما قادت نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، دورة تدريبية للطلاب، ما أضاف بعداً ملهماً للبرنامج.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون الدولي وتشجيع الأجيال الشابة على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويسعى المركز إلى دعم الجهود العالمية في تطوير العلوم والتكنولوجيا، والإسهام في إعداد علماء ومهندسي الفضاء للمستقبل.

وقال مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي في مركز محمد بن راشد للفضاء، سعود كرمستجي، إن التعاون مع «أزيركوسموس» واستضافة الطلاب يعكس التزامنا بتعزيز الشراكات الدولية، ويُشكل جزءاً من جهودنا الرامية إلى الارتقاء بتكنولوجيا الفضاء على المستوى العالمي. وأضاف: «نوفر من خلال البرنامج، منصة للتعلم العملي، ونلهم جيلاً جديداً من قادة استكشاف الفضاء، ونحن ملتزمون بخلق فرص لتبادل المعرفة وتحفيز الشباب نحو الابتكار واستدامة المستقبل».