الامارات | أحمد بن محمد: دبي تعيد تعريف مفهوم النقل الذكي والمستدام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، فعاليات الدورة الـ30 للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي تنظمه (منظمة النقل الذكي في أوروبا)، إيرتيكو، (ERTICO)، بالتعاون مع (مؤسسة النقل الذكي في أميركا)، (ITS America)، ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ، (ITS Asia-Pacific)، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت شعار: «التنقل معزّز بأنظمة النقل الذكية»، وتستضيفه دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري، في «مركز دبي التجاري العالمي»، ويستقطب 20 ألف مشارك وزائر من 100 دولة، وهو الرقم الأعلى في حضور المؤتمر خلال دوراته السابقة، وأكثر من 800 متحدث من الخبراء وصنّاع القرار الدوليين في التنقل المستدام، و200 جلسة علمية وحوارية، ومشاركة 500 عارض يمثلون كبرى الشركات العالمية في مجال التنقل الذكي.

وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، والمدير العام لإيرتيكو (ERTICO) أوروبا، أنجيلوس أمديتس.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس «افتتحنا اليوم فعاليات الدورة الـ30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024 ITS والذي ينعقد للمرة الأولى في المنطقة وتستضيفه دبي.. يستقطب الحدث 20 ألف مشارك وزائر و500 عارض من 100 دولة ويشارك في فعالياته 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار ضمن 200 جلسة متنوعة تشمل محاور التنقل الحضري والتنقل المستدام والنقل ذاتي القيادة والابتكار.. دبي تعيد اليوم تعريف مفهوم أنظمة النقل الذكية والمستدامة وترسم ملامحها المستقبلية من خلال منظومة رائدة محورها الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تنقل سهل ومستدام للجميع».

وشاهد سموّه عرضاً مرئياً حول أنظمة النقل الذكية، والدورات السابقة للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي يمثّل قمة لمستقبل التنقل العالمي، ونقطة تجمع لكبار صنّاع القرار الدوليين من جميع أنحاء العالم لمستقبل تنقل أفضل عالمياً.

واستمع سموّه إلى كلمة الخبير العالمي في استشراف المستقبل والفيزياء النظرية، المتحدث الرئيس في المؤتمر، الدكتور ميتشيو كاكو، أكد خلالها أهمية تبني الأبحاث والنظريات العلمية والرؤى والأفكار المستقبلية، خصوصاً الصادرة من العلماء، والتي من الممكن أن تغيّر مسار التاريخ العالمي، وتحدث تحولات جذرية في الأفكار السائدة، حتى لو بدت في البداية غريبة وغير عملية.

وأكد أن الثورة القادمة ستكون في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنها ستحدث في التجارة، والمال، والنقل، وكل جوانب حياتنا، وأنه، وكما هي الحال في جميع الثورات، فإن الأشخاص الذين يستطيعون السيطرة على هذه الاتجاهات، سيكون النجاح حليفهم.

واطلع سموّه على جدارية رقمية تضمنت حقائق وأرقاماً حول المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية خلال دوراته الماضية، منذ رعاية الحدث عام 1990، وانطلاقته الأولى عام 1994، وإنشاء منصة للتكنولوجيا والابتكار والتعاون والتنسيق عالمياً من أجل مستقبل أفضل للنقل الذكي والمستدام، مروراً بدوراته الماضية في عدد من المدن العالمية وصولاً إلى الدورة الحالية التي تستضيفها دبي، التي تُعدُّ من أكبر الدورات من حيث الحضور والمشاركة والشركات العارضة، ثم التقط الحضور صورة جماعية مع سموّه، معربين عن تقديرهم لتشريفه افتتاح المؤتمر.

ثم تجول سموّه في المعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية المصاحب للمؤتمر، الذي يشارك فيه نحو 500 عارض من 100 مدينة، يمثلون كبرى الشركات العالمية في مجال التنقل الذكي، قدموا أحدث الابتكارات العلمية في مجال التنقل الذكي على مساحة 15 ألف متر مربع.

المدينة الأذكى

وقال مطر الطاير: «إن استضافة هذا المؤتمر تأتي في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها إمارة دبي في مجال أنظمة النقل الذكية، عبر محفظة المشاريع الذكية التي نفذتها الهيئة في سياق استشراف المستقبل، التي شملت مراكز التحكم الذكية بأنظمة النقل العام والنقل ذاتي القيادة وممكنات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتَعلُّم الآلة، والبيانات الضخمة واستخدام الروبوتات، وتقنيات وحلول الطاقة الكهربائية في التنقل».

وأكد مواكبة هيئة الطرق والمواصلات للتوجهات المستقبلية لحكومة دبي، في التحول إلى المدن الذكية، والمُبتَكِرة والمستدامة، التي تستخدم أحدث تقنيات الاتصالات والوسائل الرقمية الحديثة، حيث تمضي الهيئة قدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

نقل سهل مستدام

وقال الرئيس التنفيذي لإيرتيكو (ERTICO) أوروبا، يوست فانتوم: «إن دبي أخذت زمام المبادرة لتحويل البنية التحتية للنقل في المدينة من خلال العمل نحو النقل السهل والمستدام الذي يتضمن اعتماد أحدث التقنيات المبتكرة».

وأضاف: «ينطلق المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية هذا العام في دبي، في الدورة الـ30 على انعقاده، بحضور قادة قطاع النقل من جميع أنحاء العالم، حيث يتيح الفرصة لمجتمع التنقل الذكي لتقديم أفضل وأحدث ما لديهم في هذا المجال».

4 محاور

ويناقش المشاركون، وعلى مدى الأيام الخمسة للمؤتمر وعبر أكثر من 200 جلسة متنوعة من فعاليات رسمية ومنتديات دولية وإقليمية وجلسات تقنية، أربعة محاور رئيسة مهمة، هي: التنقل الحضري، والابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتنقل المستدام، والتنقل ذاتي القيادة.

• أحمد بن محمد: دبي ترسم ملامحها المستقبلية من خلال منظومة رائدة محورها الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تنقل سهل ومستدام للجميع.