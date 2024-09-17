الامارات | حمدان بن محمد: دبي مركز عالمي لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرئيس التنفيذي لشبكة «سي إن إن» العالمية، مارك تومسون.

وأكد سموّه، خلال اللقاء الذي جرى في أبراج الإمارات، أن علاقة دبي مع شبكة «سي إن إن» العالمية بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، مع بداية افتتاح مقرها الإقليمي في دبي، حيث أصبحت دبي مركزاً عالمياً لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي، بفضل حرصها الدائم على تطوير البنية التحتية للقطاع الإعلامي، وتبني أحدث التقنيات والابتكارات المستقبلة، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مدينة دبي نموذج عالمي لتحويل الفرص إلى إنجازات، ونحن على ثقة بأننا سنواصل تحقيق قفزات نوعية وإنجازات غير مسبوقة في قطاع الإعلام ومختلف القطاعات لتبقى دبي في طليعة المدن العالمية التي تقود مسيرة الابتكار والتطور المستدام».

وأضاف سموّه «هذه المسيرة ترسخت منذ عقود بفضل رؤية استراتيجية واضحة وطموحة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهذه الرؤية كانت سباقة في استشراف أهمية دور قطاع الإعلام وفرصه المستقبلية في دعم التنمية».

كما أكد سموّه، خلال اللقاء، أن دبي حريصة على منح قطاع الإعلام الإقليمي والعالمي التسهيلات كافة التي تمكّن شركاته ومؤسساته على تنوع أنشطتها وتباين حجم انتشارها، من استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع الإعلامي، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها إمارة دبي، بمنظومة إعلامية وبنية تحتية تتميّز بالحيوية والمرونة والانفتاح على المستقبل.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس «التقيتُ اليوم مارك تومسون، الرئيس التنفيذي لشبكة (سي إن إن) العالمية، حيث ناقشنا ما تقدمه دبي من خدمات رائدة وبنية تحتية متطورة تستفيد منها المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية. قبل أكثر من 20 عاماً، اختارت (سي إن إن) دبي مقراً إقليمياً لها، لتصبح واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية التي اتخذت من مدينة دبي للإعلام موطناً لها. يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برسالة الإعلام الهادفة والبناءة، ودوره الحيوي في دعم المسيرة التنموية، ونحن نتطلع إلى أن تكون دبي مركزاً عالمياً لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي».

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، وعدد من المسؤولين الإعلاميين من شبكة «سي إن إن» العالمية.

جدير بالذكر أن شبكة «سي إن إن» العالمية تأسست عام 1980 وكانت أول شبكة أخبار تعمل على مدار الساعة، واكتسبت شهرتها من تغطية الأخبار العاجلة المباشرة. وتبث «سي إن إن» في أكثر من 200 دولة، وتُعدُّ منصتها الرقمية من أهم المصادر الإخبارية عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وقد افتتحت الشبكة مقرها الإقليمي في دبي منذ أكثر من 20 عاماً.

• ولي عهد دبي: فرص كبيرة توفرها دبي لقطاع الإعلام بمنظومة تشريعات مبتكرة وبنية تحتية تتميز بالحيوية والمرونة والانفتاح على المستقبل.

• رؤية محمد بن راشد كانت سباقة في استشراف أهمية دور قطاع الإعلام وفرصه المستقبلية.