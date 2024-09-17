الامارات | «محمد بن راشد للفضاء» يؤكد نجاح الاختبارات البيئية على القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة، حمد عبيد المنصوري، آخر التطورات في المشاريع الرئيسة للمركز، والتي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء.

وأكد المجلس إنجاز الاختبارات البيئية على القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» بنجاح، وأصبح جاهزاً الآن للنقل إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء التجهيزات النهائية قبل موعد الإطلاق المحدد.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، يوسف أحمد الشيباني، ومدير عام المركز، سالم حميد المري، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة محمد عبدالله الزفين، وحميد علي المحسن، ومنصور جمعة بوعصيبة، وعدد آخر من المسؤولين.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، آخر المستجدات حول مجموعة من المشاريع، بما في ذلك مهمة القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ومشروع «بوابة الإمارات»، وحدة معادلة الضغط لمحطة الفضاء القمرية، وبرنامج الإمارات لتطوير الأقمار الاصطناعية، حيث تُشكل هذه المشاريع ركيزة أساسية في إطار احتضان مركز محمد بن راشد للفضاء لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء، كما أنها تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وفي تعليق على سير العمل في مهمة القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، أعرب حمد عبيد المنصوري، عن سعادته بإنجاز الاختبارات البيئية على القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، مشيراً إلى أنه أصبح جاهزاً الآن للنقل إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء التجهيزات النهائية قبل موعد الإطلاق المحدد، الذي أعلن عنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء.

وكان القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» قد نُقل سابقاً إلى المعهد الكوري لأبحاث الفضاء في كوريا الجنوبية لإجراء اختبارات بيئية شاملة، تضمنت اختبار الفراغ الحراري والاهتزازات والصوت وخصائص الكتلة. وقد تم تصميم هذه الاختبارات للتحقق من قدرة القمر الاصطناعي على العمل في ظروف الفضاء القاسية، وقد اجتازها بنجاح.

وأضاف المنصوري: «التقدم الذي أحرزناه حتى الآن رائع، ويسعدني أن أبلغكم أن جميع مشاريعنا الرئيسة تسير في المسار الصحيح. مع كل مهمة، نواصل دفع حدود علوم وتكنولوجيا الفضاء، ما يضع دولة الإمارات العربية المتحدة لاعباً رئيساً على الساحة العالمية. تظل رؤيتنا واضحة - سنواصل دفع الابتكار والمساهمة في تقدم البشرية من خلال إنجازاتنا في الفضاء».

• حمد عبيد المنصوري: جميع مشاريعنا الرئيسة تسير في الاتجاه الصحيح.