الامارات | حمدان بن محمد: الدبلوماسية الإماراتية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون الإمارات نموذجاً للتعاون الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، التقيت اليوم أخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارتي لمقر وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث اطلعت من سموه على منظومة عمل الوزارة وجهودها الاستثنائية في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً وبناء شراكات إقليمية ودولية تخدم مصالحنا الوطنية ... الدبلوماسية الإماراتية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون الإمارات نموذجاً للتعاون الدولي والدبلوماسية البناءة ... نشكر سموه ونشكر فريق وزارة الخارجية على جهودهم الكبيرة ودورهم في خدمة دولتنا ورعاية مصالح مواطنينا في الخارج.