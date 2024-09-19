الامارات | مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومدينة برجيل الطبية يتعاونان لتعزيز أبوظبي مركزاً عالمياً لزراعة نخاع العظم والطب التجديدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وشركة برجيل القابضة عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق خدمات زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي في منشأة برجيل القابضة الرائدة مدينة برجيل الطبية (BMC).

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الوصول إلى الرعاية المتقدمة للمرضى البالغين والأطفال المصابين بسرطان الدم والأمراض الوراثية وأمراض المناعة الذاتية وغيرها، وستمهد هذه الخطوة الاستراتيجية الطريق لنظام بيئي شامل ومتكامل للأبحاث المتقدمة والعلاج الخلوي، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرعاية الصحية.

وضمن التعاون، سيتوسع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية من خلال إطلاق برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم (AD-BMT©) في مدينة برجيل الطبية، وكان قد تم اعتماد مركز أبوظبي للخلايا الجذعية من قبل دائرة الصحة - أبوظبي كمركز للتميز في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم، ويلتزم بأفضل الممارسات العالمية القائمة على الأدلة العلمية وهو الأول في الإمارات العربية المتحدة وواحد من مركزين فقط في الشرق الأوسط يتم الاعتراف بهما من قبل مؤسسة اعتماد العلاجات الخلوية "فاكت"، وهي منظمة الاعتماد الرائدة لبرامج العلاجات الخلوية على نطاق عالمي.

ويعتبر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أول مؤسسة تطلق عمليات زراعة نخاع العظم للبالغين في الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في عام 2020، وأول مؤسسة تجري أول عملية لزراعة نخاع العظم في الشرق الأوسط لأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد في عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، قام مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بتصنيع أول علاج بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً والمعروفة ب CAR-T في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط في عام 2023، وفي عام 2024، حقق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إنجازًا بارزًا بإجراء أكثر من 120 عملية زرع نخاع عظم و15 علاج CART، وضمن برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم AD-BMT©، أجريت العديد من التجارب السريرية بما في ذلك تجربة لتقييم سلامة وفعالية العلاج الضوئي المناعي للتصلب المتعدد والتي أظهرت نتائج واعدة في تقريرها الأولي، مع أكثر من 15 مشاركًا وأكثر من 250 جلسة علاجية.

ويقود معهد برجيل للأورام ومقره في مدينة برجيل الطبية، برنامج زراعة نخاع العظم للمجموعة، ويعد المعهد رائدًا في عمليات زراعة نخاع العظم، بما في ذلك أول عملية زرع نخاع عظمي للأطفال في الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، وحتى الآن، أكمل المرفق 142 عملية زرع نخاع عظم للأطفال والبالغين، كما يعد معهد برجيل للأورام واحد من أكبر شبكات الرعاية المتكاملة للسرطان في الدولة، حيث يمتلك مرافق في أبوظبي والعين والظفرة والشارقة ودبي.

تتمتع كلتا المؤسستين بقدرات واسعة في عمليات زرع نخاع العظم / زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم، والعلاج الخلوي، وإدارة مختلف اضطرابات الدم الحميدة لدى المرضى البالغين والأطفال، بما في ذلك الثلاسيميا، والاضطرابات الوراثية النادرة، ومرض فقر الدم المنجلي.

نظام بيئي متكامل

بموجب التعاون، سيعمل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مع مدينة برجيل الطبية لزيادة إمكانية وصول المرضى لهذه الخدمات المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة. وعليه تساهم خبرة برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم AD-BMT© والرؤية المشتركة لكلا المؤسستين في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميز الطبي والابتكار، وسيستفيد كل من مرضى مدينة برجيل الطبية ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية الجدد والحاليين من هذه الشراكة.

تركز الشراكة أيضًا على الاستفادة من خدمات الطب التجديدي، حيث يعد مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية رائدًا في تقديم علاجات متطورة للحالات العظمية والعصبية والروماتيزمية وأمراض المناعة الذاتية والحروق من خلال استخدام الخلايا الجذعية وتوفير العلاجات الخلوية المتقدمة، وستعمل مدينة برجيل الطبية على دمج هذه الخدمات في منشأتها لتعزيز رعاية المرضى.

وصرح جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "تتمثل رؤيتنا في إنشاء برنامج شامل عالمي المستوى لزراعة نخاع العظم، حيث يوفر أعلى معايير الرعاية مع دفع حدود الابتكار أيضًا، هذه الشراكة هي خطوة كبيرة إلى الأمام في تحقيق هذا الهدف، معًا، ووضع معايير جديدة في نتائج المرضى والتميز الطبي".

وقال البروفيسور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية وأستاذ ملحق في جامعة الإمارات العربية المتحدة، "بتوجيه من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أول من أطلق زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2020، حيث يوفر رعاية متفدمة ومبتكرة على المستوى الإقليمي وأجرى أبحاثًا وتجارب سريرية رفيعة المستوى في هذا المجال، ومع نمو الطلب، توسع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لتقديم علاجات الخلايا المناعية المعدلة وراثياً CAR-T، مما يوفر المزيد من خيارات العلاج المتطورة للمرضى، ويسعدنا اليوم أن نشهد توسيع هذه الخدمات في مدينة برجيل الطبية بالتعاون مع برجيل القابضة، وباعتبارنا أحد المراكز القليلة في المنطقة التي تقدم هذا المستوى من الرعاية المتقدمة، فإننا نهدف إلى تقليل الحاجة إلى سفر المرضى إلى الخارج للحصول على رعاية متقدمة ووضع معايير جديدة في العلاجات الخلوية بنتائج سريرية إيجابية".

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج أبو ظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: "يمثل هذا التعاون لحظة تحولية لزراعة نخاع العظم في أبوظبي، فمن خلال الجمع بين الأبحاث المتقدمة والقدرات الطبية لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية مع البنية التحتية القوية والخبرة في مدينة برجيل الطبية، فإننا لا نعمل فقط على تعزيز معايير الرعاية لمرضانا ولكن أيضًا نساهم في تعزيز جهود أبوظبي كمركز للعلوم الحيوية عالمياً".

وأضاف البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، "تمثل هذه الشراكة تقدمًا حاسمًا في قدرتنا على تقديم رعاية شاملة ومتطورة للمرضى الذين يعانون من حالات معقدة، ومن خلال الجمع بين خبرة كلتا المؤسستين، فإننا نخلق استمرارية لرعاية المرضى وندفع بالأبحاث والممارسات السريرية التي ستشكل مستقبل الطب التجديدي وأمراض الدم في المنطقة".

وتضم مدينة برجيل الطبية مختبر أونكوهيلكس كولاب، وهو أول منشأة في الإمارات العربية المتحدة يتمتع بقدرات شاملة في مجال المناعة الجزيئية والخلوية وتشخيص عمليات زرع الأعضاء، ومن خلال مختبر أونكوهيلكس يستفيد معهد برجيل للأورام من قدرات التشخيص المتقدمة لعمليات زرع نخاع العظم، مما يسمح بإجراء اختبارات متخصصة محليًا والاستفادة من تقنيات مثل تسلسل الجيل التالي (NGS).

ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون الاستراتيجي بين رواد هذا المجال بشكل كبير مشهد زراعة نخاع العظم في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مما يوفر الأمل وخيارات العلاج المتقدمة للمرضى الذين يعانون من حالات معقدة.