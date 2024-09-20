الامارات | تعاون بين «أبوظبي للخلايا الجذعية» و«برجيل الطبية» لزراعة نخاع العظم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وشركة برجيل القابضة، عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق خدمات زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي في مدينة برجيل الطبية (BMC).

وسيعمل المركز مع المدينة لزيادة إمكان وصول المرضى للخدمات المتقدمة في الإمارات، وفي جميع أنحاء المنطقة.

وتسهم خبرة برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم «AD-BMT©»، والرؤية المشتركة لكلتا المؤسستين في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز الطبي والابتكار، وسيستفيد كل من مرضى مدينة برجيل الطبية ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية الجدد والحاليين من هذه الشراكة. وتركز الشراكة أيضاً على الاستفادة من خدمات الطب التجديدي والعلاجات المتطورة للحالات العظمية والعصبية والروماتيزمية، وأمراض المناعة الذاتية والحروق التي يقدمها مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.