الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باعة

جدد مرتادو مناطق صناعية شكاواهم بيع خضراوات وفواكه ومنتجات غذائية أخرى يفرشها باعة متجولون على أطراف الطرق وتحت أشعة الشمس، وهي ظاهرة مخالفة للقانون وشروط ومعايير السلامة الغذائية، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل هاجساً وقلقاً لكثير من المستهلكين.

عشوائية

شكا سائقون إيقاف مركبات بشكل عشوائي أمام محال تجارية بمنطقة الجاهلي في العين، ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير، ويتسبب في تأخير وصول مستخدمي الطريق إلى أماكن عملهم ومنازلهم. ودعا الشاكون الجهات المعنية إلى النظر في هذا السلوك المخالف.

«كوبونات»

تلجأ بعض المحال التجارية ومراكز تسوق إلى منح متسوقين كوبونات مشتريات مقابل إنفاقهم مبالغ كبيرة، إلا أن هذه الكوبونات يمكن إنفاقها فقط لشراء منتج محدد، متسائلين عن مدى جدواها طالما تم تقييدها بشروط محددة.

حيوانات

لاحظ مستخدمو الطريق الممتد من منطقة المدام باتجاه مليحة في الشارقة، انتشار حيوانات سائبة ترعى على أكتاف الطريق، ما يشكل خطراً على السائقين، ويهدد بوقوع حوادث مرورية خطرة. ودعا الشاكون المسؤولين في الجهات المعنية إلى تكثيف حملات التفتيش، وتوعية أصحاب الحيوانات بخطورة دخولها إلى الطرقات العامة، والالتزام برعيها في الأماكن المخصصة لها.