جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، أن النسخة السادسة والثلاثين من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية 2024، والذي تنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، بالمشاركة مع الجمعية اليابانية للروبوتات (آيروس 2024) في أبوظبي، ستضم منتدى «الروبوتات في أفريقيا» الذي سيسلّط الضوء على التقدّم الملحوظ الذي حققته القارة، خاصةً في مجال البحث والابتكار، كما أنّه سيُصدر تقريراً عن الوضع الراهن لقطاع الروبوتات في أفريقيا.

يُنَظّم مؤتمر (آيروس) للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «روبوتات للتنمية المستدامة»، في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث سيجمع الباحثيون والأكاديميين والشركات الرائدة والمتخصصين في القطاع من جميع أنحاء العالم. وسيساهم منتدى الروبوتات في أفريقيا، المقرر عقده في 16 أكتوبر 2024، في بحث فرص الاستفادة من تطبيقات الروبوتات والأنظمة الذكية وتعزيز التواصل بين خبراء القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على أثر البحث والتطوير في أفريقيا. الجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم ما مجموعه 13 منتدى خلال مؤتمر آيروس 2024.

وقال الدكتور جورج دياس، الرئيس العام لمؤتمر (آيروس 2024) ومدير مركز الأنظمة الروبوتية ذاتية التحكم: «يجمع مؤتمر آيروس 2024 مجموعة كبيرة من المشاركين من مؤسسات أكاديمية وحكومية والجهات المعنية في القطاع الصناعي، حيث يمثّل منتدى «الروبوتات في أفريقيا» المنصة الصحيحة للتعريف بالوضع الراهن للروبوتات في القارة، إضافةً إلى أحدث بحوثها المتعلقة بالتطبيقات الصناعية العملية والتعليم والتدريب».