حاكم الشارقة: «المحميات الطبيعية» بالإمارة ليست متنزهات للناس ولا مراعي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة ليست متنزهات للناس ولا مراعي للحيوانات إنما هي بيئة متوازنة للحفاظ على النباتات والأشجار البرية والحيوانات والحشرات والزواحف، للحفاظ على اتزان الطبيعة.

وكشف سموه عن مشروع بيئي جديد سيقام على طريق الذيد يتضمن إطلاق إبل وماعز وخراف وخيول في منطقة كبيرة مسوّرة، وسيتوفر على طرف الطريق مواقف ليتمكن الناس من تأمّل هذا المشهد الرائع للحياة الطبيعية.

وأوضح سموه في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، رداً على طلب أحد متابعي البرنامج بفتح المحميات الطبيعية لاستقبال الزوار، أسباب بناء هذه المحميات.

وقال سموه: «بنيتها لأن لدينا نباتات وأشجاراً وحيوانات مهددة بالانقراض، وكذلك طيوراً يقتلها بعض الناس لأتفه الأسباب، ففي المحميات تجد الطيور تأتي بنفسها لتأوي إليها، وكذلك الحشرات والزواحف والحيوانات جميعها هربت وتجمعت في المحمية، المكان الآمن لها، وتتكاثر فيها، وهذا سبيل للمحافظة على هذه الكائنات الحية، فكيف يمكننا أن نسمح للناس بالدخول إلى المحمية، وهي تضم ثعابين تمشي بداخلها؟».

وأضاف: «نهتم بأدق التفاصيل التي تجعل المحمية بيئة ملائمة آمنة للحفاظ على حياة الكائنات الحية وتكاثرها بداخلها، حتى موقع وحجم السياج الحديدي نهتم به بما يسمح بدخول الحيوانات إلى المحمية والبقاء بها آمنة.. فنحن نعلم أن الهواء يأتي إلينا من الشمال، وكل ما يأتي إلينا من الشمال من الحيوانات الهاربة، وغيرها يدخل إلى المحمية، وحرصنا على أن يكون حجم فتحات السياج غير كبير كي لا تتمكن الثعالب من الدخول إلى المحمية وتلتهم الحيوانات».

وطلب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من تلفزيون الشارقة تصوير «عالم الليل» عبر الذهاب ليلاً إلى المحمية وتصوير ما يطلق عليه (عالم الليل)، ويضم الكائنات الحية التي تظهر ليلاً وهو عالم آخر».

ونوه سموه إلى أن منطقة المحمية الطبيعية توجد بها ثمار وأشجار سدر ونباتات صغيرة تعد غذاء للكائنات الحية الموجودة بداخلها، موضحاً أن الطيور تعيش دورة حياتها الطبيعية مع بعضها كما خلقها الله تعالى لها لضمان البقاء، ونحن نحافظ كذلك على الحيوانات الكبيرة مثل النمر العربي والغزلان وغيرها، وجميعها نكثّرها، فقد أكثرنا في محمية الحفية بكلباء نحو 100 غزال ليصبح لدينا 400 غزال.