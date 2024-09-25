الامارات | وزارة الدفاع: استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة إثر حادث أمس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الدفاع، استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين، مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 ، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة.

وتتقدم وزارة الدفاع، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وأفادت الوزارة بأن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، معربة عن تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.