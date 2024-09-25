الامارات | "خليفة التربوية": 31 ديسمبر المقبل موعداً نهائياً لتلقي طلبات المرشحين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية ، أن الجائزة تواصل تلقي طلبات المرشحين حتى نهاية ديسمبر المقبل عبر موقع الإلكتروني، والذي شهد تحديثاً وتطويراً شاملاً يعزز من التفاعل بين المرشحين المحتملين والجائزة، ويتيح الموقع مزايا متعددة في الرد على الاستفسارات وتوضيح المعايير والضوابط المطلوبة لكل مجال أو فئة، وكذلك اختصار الجهد والوقت في تحميل الملفات الإلكترونية المرشحة عبر موقع الجائزة .

وأكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أهمية توظيف البحث العلمي في النهوض بمنظومة التعليم بمختلف مراحله الدراسية سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي مشيرة إلى أن الجائزة أولت في رسالتها وأهدافها البحث العلمي أهمية كبرى باعتباره أحد الركائز الأساسية في تطوير بيئة التعلم، وطرحت في دوراتها المختلفة مجالات وفئات تفتح آفاقاً واسعة أمام مختلف عناصر العملية التعليمية لتدشين بحوث ودراسات علمية وبرامج تعليمية تعزز من مواكبة قطاع التعليم بما يشهده العصر من تطور تقني وعلمي في جميع المجالات .

جاء ذلك خلال ورشة التميز التطبيقية التي نظمتها الجائزة عن بعد للتعريف بمجالات البحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة .

وأكدت الأمين العام للجائزة أمل العفيفي على أهمية هذه الورشة التي تستهدف تسليط الضوء على أبرز المستجدات فيما يتعلق بتوظيف البحث العلمي في دعم تطور العمل التربوي والتعليمي وكذلك التأليف التربوي الذي يستهدف الطفل من حيث تطوير جودة المحتوى والأدوات والرسالة والقيم التي ينبغي أن يحملها هذا المحتوى المعرفي للطالب بالإضافة إلى إبراز دور المشروعات والبرامج التعليمية في تعزيز ودعم مفاهيم الابتكار في العملية التعليمية بمختلف عناصرها .

وأشارت العفيفي إلى أن الورشة تناولت محوراً حول مجال البحوث التربوية تحدث فيه كل من الدكتور السيد دعدور أستاذ متفرغ بجامعة دمياط والدكتورة هناء حسين أستاذ التربية بجامعة عين شمس، حول دور البحوث التربوية في تطوير منظومة التعليم وتوظيف أساليب وأدوات متطورة في البحث العلمي تعزز من الارتقاء بالعملية التعليمية، وفي محور مجال التأليف التربوي للطفل استعرض كل من الدكتور زاهر الداودي أستاذ مشارك بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس ، وعاطف العيايدة خبير تربوي بوزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية آليات التأليف التربوي للطفل وضرورة أن تكون الرسالة الموجهة للطفل حاملة للقيم ومعززة للإيجابية في نفوس الأطفال، بالإضافة إلى تزويد الطفل بالمهارات التي تفتح آفاقاً واسعة أمامه للتخيل ومواكبة التطور الذي يشهده العصر، كما تناولت الورشة محوراً حول مجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة تحدث فيه الدكتور شوقي خرباش مدير كليات التقنية العليا في العين عن أهمية المشروعات والبرامج في تعزيز الابتكار في بيئة التعلم عبر توظيف أفضل الممارسات العلمية والتطبيقية بهدف نشر ثقافة الابتكار في بيئة التعلم، مؤكداً على أن الابتكار يمثل اليوم أحد الأسس البارزة التي تستند إليها عملية تحديث منظومة التعلم في مختلف المراحل الدراسية .

وأشارت أمل العفيفي إلى أنه بتنظيم هذه الورشة تكون الأمانة العامة للجائزة قد اختتمت بنجاح فعاليات ورش التميز التطبيقية للبرنامج التعريفي للدورة الثامنة عشرة 2024، إذ شهدت هذه الورش تعريفاً شاملاً بالمجالات المطروحة وعددها 10 مجالات يندرج تحتها 17 فئة تغطي جميع محاور العملية التعليمية، وقدم المحكمون والفائزون والخبراء المتحدثون في هذه الورش محتوى فكرياً يرسخ من ثقافة التميز لدى المرشحين المحتملين للدورة الحالية .