فضيحة من العيار الثقيل.. السعودية رهف القنون تروج لصفحتها عارية تماماً للتسويق لموقعها الاباحي

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لا زالت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ تثير الجدل بمنشوراتها وصورها على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث ظهور لها صدم متابعيها من كل الدول العربية.

في التفاصيل نشرت رهف القنون صورة سيلفي لها من أمام المرآة على خاصية الستوري وظهرت فيها عارية تماماً وتمسك هاتفها بيدها مما أثار الجدل وصدمة كل من رآها.

وهذه ليست المرة الاولى التي تنشر رهف صورة جريئة لكن هذه المرة تخطت الخطوط الحمراء خصوصاً انها وضعت موقع الكتروني خاص لمحبيها ليشاهدوا صورها الفاضحة اذ اصبحت تعمل في هذا المجال!