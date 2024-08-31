صدمة وذهول بعد تسريب هذه الصورة القاتلة التي تسببت بطلاق هيفاء وهبي من ابو هشيمة والمفأجاة الصاعقة من هو الفنان المصري الذي كان معها

بيروت - ثريا شاهين - مجددًا عادت قصة حب الفنانة هيفاء وهبي والفنان المصري تامر هجرس، إلى مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وقت قصير من اثارتها عقب لقاء تلفزيوني لهجرس.

وجاءت عودة قصة الحب بين وهبي وهجرس ، هذه المرة بعد تلاسن متابعين حول صورة حديثة للفنانة اللبنانية نشرتها اليوم احدى الصفحات الفنية على موقع إنستغرام.

فبينما علق معجب بهيفاء وهبي ، بكلمات غزل على الصورة ، ووصف الفنانة بملكة الذوق والجمال ، كتب متابع تعليق يحتوي على اتهامات للنجمة اللبنانية بخيانة زوجها السابق أحمد أبو هشيمة مع هجرس، ثم زوجها الأخير ومدير اعمالها السابق محمد وزيري . حسب قوله.

وكانت تساؤلات كثيرة حضرت إلى ذهن الجمهور العربي بعد عرض حلقة الفنان المصري تامر هجرس، مع مواطنته الإعلامية إيناس الدغيدي، مؤخراً، في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على شاشة قناة القاهرة والناس.

الشخصية المدعوة “شيخ الحارة” أكدت أن تامر هجرس قد طارد فنانة لبنانية لأشهر عديدة، بسبب إعجابه الشديد بها ورغبةً منه في أن يكون على علاقة عاطفية معها.

وأضاف شيخ الحارة خلال اللقاء التلفزيوني ، بأن عشق وحب الفنان هجرس للفنانة هيفاء وهبي، دفعاه للبحث عن أي دور تمثيلي يجمعه معها، حتى حصل على ذلك الدور ومثل معها في عام 2009.

وبالرجوع الى تاريخ تامر الفني فقد مثل مع الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” في فيديو كليب “إنت تاني” والذي حقق نجاحاً كبيراً.

وخلال فترة تعامل الثنائي معاً كانت هيفاء متزوجة من رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة”، مما فتح باب الشك حول أنهما كان على علاقة حب وأن الخيانة هي سبب غضب أبو هشيمة وطلاقه لها. وبعد تداول أنباء خيانة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي،انفصلا رسميا عام 2012 ، بعد أن دخلا في خلافات استمرت أكثر من عامين.

وارفقت الأنباء المتداولة بشأن خيانة وهبي لزوجها، بصورة فاضحة تجمع هيفاء وتامر هجرس، وانتقادات واسعة من قبل جمهور منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الأنباء عن العلاقة المتينة والثقة المتبادلة طيلة ما يقارب من ست سنوات بين الزوجين أبو هشيمة وهيفاء وهبي قبل دخول ماهر هجرس، حياة الأخيرة.