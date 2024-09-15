الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم لماذا شكرت غادة عبد الرازق؟

بيروت - سعد محمود - وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، رسالة شكر للفنانة المصرية غادة عبد الرازق، بعد مباركتها لها على تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية، واقتراب موعد زواجها.

عبرت نجيم خلال لقاء مع البرامج التلفزيونية عقب تكريمها، بموقع عن سعادتها بكلام غادة عنها قائلة “أنا اللي بقولها ألف مبروك جمالها ونجاحها المستمر وبشكرها جدا”.

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وخلال اللقاء عبرت نادين عن سعادتها بالتكريم عن مسلسل 2024

وأكدت أنه خطوة مهمة بمسيرتها وقالت: ” فخورة جدا بالتكريم وبيعنيلي كتير لأني تعبت جدا في الدور ده وكتير أثر فيا”.

كما عبرت نادين عن سعادتها بردود الفعل حول حلقتها في برنامج بيت السعد مع النجمين عمرو سعد وأحمد سعد خصوصًا بعد تصدرها التريند.

كما أكدت نجيم أنها تتمنى التواجد في عمل مصري قريبًا، لأنها تحب النجوم المصرية مثل لبلبة، نبيلة عبيد، نادية الجندي، بوسي ولكن أكثر من عشقتها كانت سعاد حسني وأتمنى اعادة تقديم عمل من أعمالها.

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وحصلت نادين نجيم على جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل 2024 الذي عرض في شهر رمضان الماضي 2024.

مسلسل 2024 مؤلف من 15 حلقة، ومن بطولة نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق على أحمد، كارمن لبس ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة «الصبّاح» وإخراج فيليب أسمر.