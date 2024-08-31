نسرين طافش تستعرض جسدها بإطلالة صادمة والجمهور مذهول

بيروت - ثريا شاهين - ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بإطلالة جذابة جدا متصدرة محركات البحث.



في التفاصيل ، كشفت الفنانة نسرين طافش عن جسدها بإطلالة جذابة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام ، وظهرت بإطلالة عفوية انثوية في ذات الوقت مرتدية تي شيرت باللون الغامق مكشوفة الصدر أثناء جلوسها في منزلها ووجهت رسالة لجمهورها قائلة " اقترب ممن يفتحون في روحك نوافذ من نور ، و يقولون لك انه في وسعك أن تضيئ العالم " وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات ، مشيدين على جمالها وإطلالتها الملائكية.



من جهة أخرى ، تصدرت الفنانة نسرين طافش قبل عدة أسابيع حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الصادمة برفقة مدرب الرقص الخاص بها في منزلها وقيامها بوصلة رقص جريئة عبر مقطع فيديو تصدر محركات البحث وتضمن أعداد مشاهدة عالية جدا.



الجدير بالذكر أن الفنانة نسرين تستعد لإطلاق عملها السينمائي الجديد لعام 2022 برفقة الفنان المصري خالد سليم بفيلم " في القلب " الذي انتهت من تصويره قبل عدة أشهر في القاهرة.

