الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم ترد على منتقدي البانيو!

بيروت - سعد محمود - خرجت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن صمتها، وردت على الانتقادات التي وجهت لها، بسبب فيديو إعلان قامت به مؤخرًا، وتم تصويره في حوض استحمام “بانيو”.

وسخرت نجيم من التعليقات، التي وصفت إعلانها بـ”الجريء” وينطوي على “إيحاءات جنسية”، مؤكدة أن هذا التفسير يعكس فقط عقلية أصحابه.

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وقالت عبر حسابها على منصة “إكس”، ردًا على صاحبة أحد التعليقات: “يمكن أنت رايحة إكستريم بمخيلتك مدام، هيدي مش مشكلتي أنا ما فيني أحاسبك بظنونك، أنا بحاسب نفسي على ظني أنا، أنا نيتي منيحة، كله زابط ومحتشم”.

وأضافت ساخرة: “إن شاء الله بتصوّر بالطنجرة، شو بدك فيي، بلكي عبالي أتصور بالطنجرة.. اعملي شي تاني اشربي نسكافيه، وبلاها هالقصة كلها، ليه بتحبوا حدن يعملكن بلوك؟”.