الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض تستنسخ والدتها هيفا

بيروت - سعد محمود - دخلت زينب فياض عالم الشهرة مستخدمة اسم والدتها هيفا وهبي، ولم يقتصر تواجدها على السوشيال ميديا بل دخلت عالم الاعلانات.

هذه المرة لفتت الأنظار بعدما أعلنت لمنتج جمالي، لكنها استنسخت صوت والدتها وحركاتها وكأنها تقصّدت فعل ذلك حتى تصبح حديث الصحافة والرأي العام.

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ابنة هيفا تشتاق لحياة الشهرة التي حُرمت منها بسبب ابتعادها عن والدتها منذ صغرها، وحالياً تتصرف وكأنها موديل أو فاشنيستا تعرض الأزياء عبر السوشيال ميديا.

تنشر زينب باستمرار صوراً تظهر فيها ترتدي ملابس أنيقة تعرضها للفتيات، وفي أحيان أخرى تنصحهن باتباع طرق معينة للماكياج، بل وافتتحت متجراً الكترونياً خاصًا بها، تعرض من خلاله أدوات التجميل والعطور والأزياء.

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إذاً زينب_فياض أصبحت فاشنيستا تحصل على الأموال عبر الإنترنت، وتستغل كل متابع لها في زيادة أموالها.

ورغم هذا لا تزال بعيدة عن والدتها التي تتجاهلها حتى الآن ولا ترغب بالإعتراف بها أو بالتواصل معها.