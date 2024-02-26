وزير الخارجية السعودي: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الحرب بغزة لتكون هناك عملية سلام

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تصريح له ان "على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الحرب بغزة وحماية المدنيين لتكون هناك عملية سلام".

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