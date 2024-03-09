أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأنّ مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيع التقى مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز في إحدى دول المنطقة، لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى في غزة.
ونقل عن صدر إسرائيلي، قوله إن بيرنز أطلع بارنيع على المحادثات التي أجراها في مصر وقطر في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويأتي ذلك بعد جولة مفاوضات في القاهرة بحضور وفد من حركة "حماس" والوسطاء، حيث لم تسفر هذه المفاوضات عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر "والا": رئيس الموساد التقى رئيس المخابرات الأميركية بإحدى دول المنطقة لبحث صفقة تبادل الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.