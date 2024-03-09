"والا": رئيس الموساد التقى رئيس المخابرات الأميركية بإحدى دول المنطقة لبحث صفقة تبادل الأسرى

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأنّ مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيع التقى مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز في إحدى دول المنطقة، لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى في غزة.

ونقل عن صدر إسرائيلي، قوله إن بيرنز أطلع بارنيع على المحادثات التي أجراها في مصر وقطر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد جولة مفاوضات في القاهرة بحضور وفد من حركة "حماس" والوسطاء، حيث لم تسفر هذه المفاوضات عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة.