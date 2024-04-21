نعمة مينوش شفيق تثير جدلا علي السوشيال ميديا بسبب موقف داخل الحرم الجامعي ..مالقصة

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت السيدة المصرية نعمة شفيق التي تحمل منصب رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية و الشهيرة باسم مينوش شفيق الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي

بعد طلبها الشرطة لطلاب معتصمين داخل حرم الجامعة، تنديدا بـ الحرب على غزة، وتسببت فى اعتقال المئات منهم.

وحسب وكالة أنباء رويترز فى وقت سابق، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولومبيا بعد أن سمحت رئيسة الجامعة مينوش شفيق لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب يحتجون على جرائم الإسرائيليين في غزة.وقالت نعمة مينوش شفيق، رئيسة الجامعة، التي تعرضت في اليوم السابق لانتقادات من الجمهوريين في جلسة للجنة بمجلس النواب حول معاداة السامية في الحرم الجامعي، إنها سمحت للشرطة بإخلاء مخيم يضم عشرات الخيام أقامها المتظاهرون صباح الأربعاء الماضى.



وذكرت نعمت شفيق، في بيان: من منطلق القلق الشديد على سلامة حرم جامعة كولومبيا، أذنت لإدارة شرطة نيويورك بالبدء في إزالة المخيم.

وقالت نعمت المعروفة بـ مينوش شفيق، إن المتظاهرين انتهكوا القواعد والسياسات التي تحظر تنظيم مظاهرات دون ترخيص، كما أنهم لم يكونوا مستعدين للتعامل مع الجهات الإدارية.

إذا من هي مينوش شفيق

وفي 2017، حققت المصرية نعمت شفيق الملقبة بـ'ديم مينوش'، خطوة جديدة في طريق تفوقها دوليا بعدما حلت على رأس قائمة أكثر نساء العالم نفوذا عام 2015.



وتولت شفيق رسميا رئاسة جامعة 'كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية' (LSE) في سبتمبر الجاري، وهي أول امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب لتصبح الرئيس السادس عشر في تاريخ هذه الجامعة العريقة منذ تأسيسها.



يأتي تولي نعمت شفيق رئاسة هذه الجامعة وهي في قمة تطورها الآن عبر تاريخها الذي يمتد على مدى 121 عاما، حيث أعلنت عن استثمار 11 مليون جنيه إسترليني في التعليم وتطوير خبرات الطلاب هذا العام.



ولدت نعمت شفيق بمحافظة الإسكندرية في ستينيات القرن الماضي، ونشأت في الولايات المتحدة ولم تعد إلى القاهرة، حتى سن المراهقة، ودرست المرحلة الثانوية في مصر، وعادت مرة أخرى للولايات المتحدة، وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة 'ماساتشوستس أمهرست' وعملت لمدة سنتين في قضايا التنمية في مصر قبل حصولها على درجة الماجستير في الاقتصاد في بورصة لندن، وحصلت على شهادة الدكتوراه من كلية سانت أنتوني في إكسفورد، ومتزوجة ولديها ابنة وثلاثة أولاد.

