جيش كوريا الشمالية أطلق صاروخا بالستيا غير محدد

أطلق جيش كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه الشرق، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة للجيش في سيول.

ويأتي الإطلاق بعد أيام عدة من إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا متعدد الرؤوس الحربية، لكن الجنوب قال إن عملية الإطلاق التي جرت الأربعاء انتهت بانفجار في الجو.

وكانت قد نددت كوريا الشماليّة بالمناورات العسكريّة المشتركة بين كوريا الجنوبيّة واليابان والولايات المتحدة، واصفة إيّاها بأنّها "النسخة الآسيويّة لحلف شمال الأطلسي"، ومحذّرةً من "عواقب وخيمة".

واستكمل الحلفاء الثلاثة السبت مناورات "حافة الحرّية" التي استمرّت ثلاثة أيّام وركّزت على الصواريخ البالستيّة والدفاع الجوّي والحرب تحت الماء والدفاع الإلكتروني.