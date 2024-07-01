شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: على الحكومة الجديدة إحكام الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، أنه من أهم الأمور التى على الحكومة الجديدة الاهتمام بها هو إحكام الرقابة على الأسواق وأسعار السلع للتغلب على ارتفاع الأسعار لأنها من أهم المشاكل التي تواجه المواطنين.

وأضاف "أبو الدهب" فى تصريح خاص ل ”الخليج 365” أنه ينتظر من الحكومة الجديدة استكمال مسيرة الإصلاحات، ولكن من الضرورى أثناء السير فى مسيرة الإصلاحات أن يكون هناك رقابة على تطبيقها، مشيرا إلى ضرورة التخطيط على المدى البعيد والقريب أيضا بجانب خطط بديلة حتى لا نواجه مشكلة مثل مشاكل الكهرباء مثلما يحدث الآن.

وأنهى حديثه بدعائه للحكومة الجديدة بالتوفيق وأنها ستعمل على قدم وساق ليمروا بالدولة من هذه المرحلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.