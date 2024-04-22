وزراء يفسدون بسبب خردة علنية بشأن مشروع قانون رواندا

ياسر رشاد - القاهرة - قال ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية، إنه يوم كبير آخر لخطة الحكومة لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.

ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية

أعرف ما تفكر فيه: لقد كنا هنا من قبل، في الواقع لدينا، في الأسبوع الماضي فقط ، كتبت أننا وصلنا إلى اليوم الذي قد تصبح فيه الفكرة قانونا لم يحدث ذلك.

لكن اليوم ، تميل الحكومة إلى كل شيء ، وتفسد الخردة العامة ومصممة على الفوز اليوم.

أول شيء ، ستجتمع لجنة عمليات الهجرة غير الشرعية الحكومية.

بعد ذلك ، سيعقد ريشي سوناك مؤتمرا صحفيا في داونينج ستريت. سأكون هناك ، وهناك الكثير من الأسئلة.

يمكننا أن نتوقع من السيد سوناك أن يقول إن فرقه في مجلسي العموم واللوردات ستحفر لفترة طويلة اليوم إذا لزم الأمر.

لذلك يمكننا أن نتوقع أن يرفض مجلس العموم، تعديلات مجلس اللوردت الأخيرة بعد ظهر اليوم.

سيؤدي ذلك إلى إعادة مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لإجراء جولة أخرى مما يسمى بكرة الطاولة في وقت مبكر من هذا المساء.

إذا قام الأقران بتعديله مرة أخرى، وهو ما يعتقد البعض أنه ممكن ، فسوف يعود مرة أخرى إلى مجلس العموم ، قبل العودة إلى مجلس اللوردات في وقت متأخر من الليلة.

أسئلة عملية تلوح في الأفق

سيكون السؤال إذن هو ما هي الشهية شبه الليلية التي يجب على أقرانهم أن يذهبوا إليها مرة أخرى بعد ذلك؟ هل تبدأ أعدادهم في التناقص؟

لكن دعنا نقفز إلى ما بعد هذه اللحظة ، لمدة دقيقة فقط.

دعونا نسمح لأنفسنا بافتراض أن مشروع القانون هذا سيصبح قانونا قريبا بما فيه الكفاية.

ثم تصبح الأسئلة المركزية حقا حية.

ما مدى سرعة وصول بعض طالبي اللجوء على متن الطائرات المتجهة إلى رواندا؟

كم سيتم إرسالها؟

والأهم من ذلك ، هل يعمل كرادع للأشخاص الذين يفكرون في عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة؟

حول هذه الأسئلة الثلاثة ، ليس لدينا أي إجابات حتى الآن.

واجهت خطة بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا عقبة حيث أدخل مجلس اللوردات تعديلات على مشروع قانون سلامة رواندا، هذا يعيد التشريع إلى مجلس العموم لمزيد من المراجعة ، مما يؤخر إقراره.

طالبي اللجوء إلى رواندا

وكانت الحكومة تأمل ألا يعرقل مجلس اللوردات مشروع القانون، لكن المقاومة تسلط الضوء على المعارضة في مجلس الشيوخ حيث يفتقر المحافظون إلى الأغلبية.

وعلى الرغم من هذه النكسة، لا يزال من المتوقع أن يصبح مشروع القانون قانونا، على الأرجح الأسبوع المقبل.

ويهدف التشريع إلى تسهيل رحلات الترحيل إلى رواندا، كجزء من استراتيجية رئيس الوزراء ريشي سوناك "لوقف القوارب" التي تحمل المهاجرين عبر القنال الإنجليزي.

وشدد وزير الداخلية مايكل توملينسون على الحاجة إلى قانون لمكافحة تهريب البشر.

ومع ذلك، تواجه الخطة تحديات قانونية، ولم يتم إرسال أي مهاجر إلى رواندا بموجب الاتفاق الحالي الموقع قبل عامين. ويقول النقاد إنه من غير الأخلاقي ترحيل المهاجرين إلى بلد لا يرغبون في العيش فيه.

تم تصميم مشروع قانون سلامة رواندا للتغلب على الحظر المفروض على إرسال المهاجرين إلى رواندا الذي فرضته المحكمة العليا في المملكة المتحدة ، والتي قضت في نوفمبر بأن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ليست وجهة آمنة لطالبي اللجوء لأن هناك خطرا من إعادتهم إلى البلدان التي مزقتها الصراعات التي فروا منها.

وردا على ذلك، وقعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهدان فيها بتعزيز حماية المهاجرين.

وتقول حكومة سوناك إن المعاهدة تسمح لها بتمرير القانون الجديد الذي يعلن أن البلاد آمنة مما يجعل من الصعب على المهاجرين الطعن في الترحيل ويسمح للحكومة البريطانية بتجاهل أوامر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر عمليات الترحيل.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية للاجئين وكبار رجال الدين في كنيسة إنجلترا والعديد من الخبراء القانونيين التشريع.

وفي فبراير، قالت هيئة مراقبة حقوقية برلمانية إن خطة رواندا "تتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

ووافق مجلس العموم على مشروع قانون سلامة رواندا في يناير، حيث يتمتع المحافظون بزعامة سوناك بالأغلبية، لكنه واجه معارضة قوية في الغرفة العليا للبرلمان، مجلس اللوردات.

أدخل أعضاء مجلس اللوردات مرارا وتكرارا تعديلات لتخفيف التشريع ، بما في ذلك إعفاء الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية من الترحيل.