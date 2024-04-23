بلجيكيا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة حاسمة نحو حل الدولتين

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)

اعتبرت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب أمس، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد خطوة حاسمة نحو حل الدولتين ومستعدون للترحيب بأي مبادرة بشأن ذلك.

وقالت لحبيب في تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إن «الوقت قد حان ليظهر الاتحاد نفسه بشكل واضح في عملية السلام وعدم السكوت على عنف المستوطنين».

وأشارت إلى ضرورة فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين وعلى من يسلحهم ويدافع عنهم، مؤكدة أنه «لا تكفي الدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات لغزة بينما يستمر القتل.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي أمس، إن الحرب في غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة كان لها «أثر سلبي كبير على وضع حقوق الإنسان».

وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون، واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير القُطرية لعام 2023.