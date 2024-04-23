الخير: لن نتغيّب عن أي جلسة تشريعية والبحث لا يزال قائماً بشأن جلسة مجلس النواب

أشار عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، الى أننا "أخذنا إلتزامناً على أنفسنا أن لا نتغيّب عن أي جلسة تشريعية والبحث لا يزال قائماً بشأن جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية".

ولفت الخير، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "اللجنة الخماسية تقوم بجهود مشكورة لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي ومبادرتنا مستمرّة وعلى كل الأفراق التعاون للوصول الى الأهداف المرجوة".