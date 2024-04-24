إسرائيل تقصف عشرات المواقع لإطلاق الصواريخ تابعة لحماس جنوبي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت الليلة الماضية موقعين لإطلاق الصواريخ، تابعين لحركة "حماس" في جنوب قطاع غزة، بالقرب من ملاجئ مدنية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن منصات إطلاق الصواريخ، كانت معدة لشن هجوم على إسرائيل، وتم قصفها، قبل أن تتمكن حماس من استخدامها.

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه تم تنفيذ الغارة الجوية "بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتخفيف الأضرار على المدنيين"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه خلال اليوم الماضي، قصف سلاح الجو حوالي 50 موقعا آخر، تابعا لحماس وجماعات مسلحة أخرى، في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وشملت المواقع بنية تحتية لأنفاق بوسط غزة.

وكانت المناطق الحدودية الإسرائيلية الجنوبية قد تعرضت لهجوم صاروخي من قطاع غزة أمس الثلاثاء، بعد 200 يوم من وقوع هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي اعترض أربعة صواريخ، حيث تطايرت شظايا على مخزن في بلدة سديروت الحدودية واندلعت فيه النيران. ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.

وأشارت الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أطلقت أكثر من 16 ألف صاروخ على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.