القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة ومدمرة أميركيتين في خليج عدن وسفينة إسرائيلية في المحيط الهندي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفتْ سفينة (MAERSK YORKTOWN) الأميركية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

كذلك أعلنت القوات أنه "فيما نفذ سلاح الجو المسير بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين استهدفتْ إحداهما مدمرة حربية أميركية في خليج عدن، بعدد من الطائرات المسيرة واستهدفت العملية الأخرى سفينة (MSC VERACRUZ ) الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وقدْ حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله".

وأكدت على "استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشددة على أنها "ماضية بعون الله تعالى في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم".