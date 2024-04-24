مظاهرات أمام منزل نتانياهو للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة

تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وفي التفاصيل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المئات من المواطنين الإسرائيليين من بينهم عائلات المحتجزين تظاهروا أمام منزل نتنياهو للمطالبة بإعادة ذويهم المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وهاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتانياهو، محملة إياها الفشل في إبرام صفقة تبادل.

وقد عملت الشرطة الاسرائيلية على فض التظاهرات بالقوة، بعد اعمال شغب واطلاق مفرقعات نارية قبل منزل نتانياهو.

وتستمر الاحتجاجات وسط تزايد الغضب إزاء طريقة تعامل الحكومة مع ملف الأسرى الإسرائيليين، فيما تشير الاستطلاعات إلى أن معظم الإسرائيليين يتهمون نتانياهو بالمسؤولية عن ذلك.

يأتي ذلك في أعقاب نشر حماس مقطعا مصورا لأسير محتجز في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.