إقالة وزير الخارجية الجنوبي السوداني بعد أشهر من تعيينه

ياسر رشاد - القاهرة - أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير، أمس الخميس وزير الخارجية السفير جيمس بيتيا مورغان، وعينه مبعوثا له إلى منطقة البحيرات العظمى من بين تغييرات أخرى في قيادة وزارة الخارجية.

رئيس جنوب السودان سلفا كير

وأقيل جيمس بيتيا مورجان، الذي عين في أغسطس الماضي، في مرسوم رئاسي قرأه التلفزيون الرسمي مساء الخميس.

وقبل أن يصبح وزيرا للخارجية، كان مورغان سفيرا لجنوب السودان في إثيوبيا.

وقد حل محله الآن نائبه السابق، رمضان عبد الله غوش.

وعين الرئيس كير مورغان مبعوثا له إلى منطقة البحيرات الكبرى.

كما أقال كير ماين وول دوت، وكيل وزارة الخارجية الذي شغل منصب وزير الخارجية لفترة طويلة، وعينه سفيرا جديدا لجنوب السودان لدى الصين.

ولم تقدم أي أسباب للتعديل الوزاري الأخير.

ويقول مراقبون إنه قد يكون تكتيكا سياسيا لكير قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول.

وقوخ هو أول مسلم يرأس وزارة الخارجية.

قتل زعيم قرية دندور فى جنوب السودان، وهي قرية تقع على مشارف بلدة لانغكين في مقاطعة نيرول بولاية جونقلي، في هجوم انتقامي بسبب حادث وقع قبل عشرين عاما.

جنوب السودان

قتل الزعيم ريت دوث بيل بالرصاص أثناء توجهه إلى منزله في ديندور بوما ليلة الأربعاء، تم التعرف على المشتبه به في القتل على أنه بانغ لوني البالغ من العمر 15 عاما.

وفي حديثه إلى راديو تامازوج ، قال مفوض مقاطعة نيرول جيمس بول ماكوي إن المشتبه به في جريمة القتل كان ينتقم لوالده الذي قتل في عام 2004 على يد أحد أقارب الزعيم المتوفى ريت.

أضاف "التحقيق جار الآن وتم التعرف بالفعل على المشتبه به في القتل على أنه صبي يدعى بانج لوني ويتم ملاحقته ليتم القبض عليه :"الصبي الذي قتل هذا القائد من ثول بايام ينحدر من توت بايام قتل الصبي قائد الشرطة انتقاما لوالده الذي قتل قبل عشرين عاما على يد أحد أقارب المتوفى".

ودعا مفوض المقاطعة إلى الهدوء وضبط النفس.

تابع : "لقد صدم الجميع لأن الحادث وقع قبل عشرين عاما وتم تسويته ، مع دفع تعويضات الدم، أحث على وقف عمليات القتل الانتقامية، ليس فقط في نيرول، ولكن في جنوب السودان ككل، وهذا يشير إلى الحاجة إلى نظام قضائي قوي".

من جانبه ، قال بيل جيك لوال ، مدير الإعلام في المقاطعة ، إن مطاردة المشتبه به جارية وأنه تم حث الأسرة المتضررة على التزام الهدوء بينما يأخذ القانون مجراه.

تسبب والدا فتاة من مجتمع توبوسا في جنوب السودان، ضجة في مدرسة سانت بخيتة الابتدائية للبنات، وهي مدرسة تديرها كاثوليكية ناروس ، في مقاطعة كابويتا الشرقية بولاية شرق الاستوائية عندما اقتحموا المدرسة لإخراج ابنتهما حتى يتمكنوا من إجبارها على الزواج المبكر.

اقتحام مدرسة في جنوب السودان

وقالت المصادر إن والدي الفتاة وأقاربها الذين بلغ عددهم أكثر من 10 أشخاص دخلوا عنوة مبنى المدرسة بحثا عن ابنتهم بعد أن أبدى رجل اهتمامه بالزواج من التلميذة البالغة من العمر 11 عاما.

وسردت الأخت جين ماسكو، مديرة المدرسة، لراديو تمازج إن المجموعة الغاضبة دخلت في مشادات مع المعلمين ولجأت إلى العنف بينما طالبت بالإفراج عن ابنتها لتزويجها مقابل ثروة العروس.