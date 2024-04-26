هيئة البث الإسرائيلية: حالة انعدام ثقة كبيرة بين أعضاء مجلس الحرب بدأت تتضح في الآونة الأخيرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "حالة انعدام ثقة كبيرة بين أعضاء مجلس الحرب بدأت تتضح في الآونة الأخيرة". ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير في المجلس الأمني الإسرائيلي المصغّر، قوله إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يريد التوصّل لصفقة ويضع كثيرًا من العراقيل"، وذلك بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية.

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