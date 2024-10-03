أمير قطر دعا للعمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان: إسرائيل ترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان

أشار أمير قطر، في كلمة له الى "اننا نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد وخفض التوتر واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لافتا الى ان "إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان".

ودعا أمير قطر الى العمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان، مضيفا :"نجدد رفضنا للغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة".

واعتبر امير قطر انه "لن يتحقق الأمن دون تحقيق السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967"، لافتا الى انه "سبق أن حذرنا من عواقب عدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية".